LIVE Scozia Italia 0 0 Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA inizia il primo tempo

DIRETTA LIVE1?- Drop di Lisa Thomson, si parte!primo tempo16:00 Squadre che si dispongono nelle rispettive metà campo. Sta per iniziare Scozia-Italia!15:58 Atmosfera come di consueto fantastica con Flowers of Scotland, inno scozzese.15:57 E’ il momento degli inni nazionali. Tutti in piedi e mano sul cuore per il canto degli Italiani!15:56 Accolte dall’applauso del pubblico di Edimburgo entrano in campo Scozia ed Italia.15:51 Azzurre chiamate ad una prova d’orgoglio dopo le due sconfitte maturate nelle giornate precedenti.15:47 Ieri si sono disputati i primi due incontri di questa sessione. Vittorie comode per Inghilterra e Francia, rispettivamente in Irlanda ed in casa contro il Galles. In classifica sono proprio queste due compagini a dettar legge, e con ogni probabilità il trofeo verrà assegnato proprio nello scontro diretto della quinta giornata. Oasport.it - LIVE Scozia-Italia 0-0, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: inizia il primo tempo Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1?- Drop di Lisa Thomson, si parte!16:00 Squadre che si dispongono nelle rispettive metà campo. Sta perre!15:58 Atmosfera come di consueto fantastica con Flowers of Scotland, inno scozzese.15:57 E’ il momento degli inni nazionali. Tutti in piedi e mano sul cuore per il canto deglini!15:56 Accolte dall’applauso del pubblico di Edimburgo entrano in campoed.15:51 Azzurre chiamate ad una prova d’orgoglio dopo le due sconfitte maturate nelle giornate precedenti.15:47 Ieri si sono disputati i primi due incontri di questa sessione. Vittorie comode per Inghilterra e Francia, rispettivamente in Irlanda ed in casa contro il Galles. In classifica sono proprio queste due compagini a dettar legge, e con ogni probabilità il trofeo verrà assegnato proprio nello scontro diretto della quinta giornata.

