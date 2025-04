Parte il Progetto Legàmi con interventi socio educativi per le famiglie con bambini da 0 a 10 anni

Parte il Progetto "Legàmi" con nuovi interventi socio-educativi per le famiglie con bambini da 0 a 10 anni. L'assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Pescara, guidato da Adelchi Sulpizio, annuncia l'avvio del Progetto "Legàmi", un'iniziativa rivolta alle famiglie con bambini.

Si apprende da hgnews.it: Al via il Progetto “Legàmi”: interventi socio-educativi per famiglie con bimbi da 0 a 10 anni - “Legàmi”, della durata di sei mesi (fino ottobre 2025, con una possibile sospensione estiva nei mesi di luglio e agosto), sarà gestito dalla cooperativa “Orizzonte” e si svolgerà negli spazi al piano ...

Si apprende da rete8.it: Pescara, il progetto “Legàmi” nel quartiere Rancitelli - In via Tavo 248 prende il via un progetto del Comune di Pescara per bambini e genitori. Si chiama "Legàmi" e comprende una serie di servizi per l'infanzia, come giochi e laboratori, e a supporto della ...

