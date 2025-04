Gianna Orrù a Domenica In la figlia Valeria Marini la sorprende in studio ma lei si arrabbia 8220Me ne vado8221

Gianna Orrù e Valeria Marini sono state ospiti di Domenica In. Mamma e figlia non si parlano da mesi e Mara Venier, invitandole insieme, ha provato a farle riappacificare. Ma l'incontro è stato tutt'altro che pacificatore. "Mi sblocchi sul telefono? Posso darti un abbraccio?", ha chiesto la showgirl. "Smettila, stai zitta", la risposta. Leggi su Fanpage.it sono state ospiti diIn. Mamma enon si parlano da mesi e Mara Venier, invitandole insieme, ha provato a farle riappacificare. Ma l'incontro è stato tutt'altro che pacificatore. "Mi sblocchi sul telefono? Posso darti un abbraccio?", ha chiesto la showgirl. "Smettila, stai zitta", la risposta.

