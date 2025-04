Spareggio Champions all’Atalanta Bologna sconfitto 2 0

Bologna finisce 2-0 grazie alle reti di Retegui e Pasalic, entrambe arrivate nel primo tempo. Successo importante per i bergamaschi, il primo del 2025 in campionato: scavalcata la Juventus, i nerazzurri sono terzi a -4 dal Napoli. Brusca frenata in chiave Champions per quanto riguarda la squadra di Italiano, la Lazio questa sera potrebbe agganciare o superare i rossoblù.L’assenza di De Ketelaere (il belga salterà molto probabilmente anche la sfida col Milan) non ha complicato i piani di Gian Piero Gasperini, la mossa Pasalic ha creato parecchi problemi alla squadra di Italiano: a cambiare l’inerzia della gara è stata la rete di Mateo Retegui, l’italo-argentino ha toccato quota 23 grazie al pallone filtrante arrivato dal suggerimento rasoterra di Bellanova. Unlimitednews.it - Spareggio Champions all’Atalanta, Bologna sconfitto 2-0 Leggi su Unlimitednews.it BERGAMO (ITALPRESS) – L’Atalanta torna a vincere in casa, colfinisce 2-0 grazie alle reti di Retegui e Pasalic, entrambe arrivate nel primo tempo. Successo importante per i bergamaschi, il primo del 2025 in campionato: scavalcata la Juventus, i nerazzurri sono terzi a -4 dal Napoli. Brusca frenata in chiaveper quanto riguarda la squadra di Italiano, la Lazio questa sera potrebbe agganciare o superare i rossoblù.L’assenza di De Ketelaere (il belga salterà molto probabilmente anche la sfida col Milan) non ha complicato i piani di Gian Piero Gasperini, la mossa Pasalic ha creato parecchi problemi alla squadra di Italiano: a cambiare l’inerzia della gara è stata la rete di Mateo Retegui, l’italo-argentino ha toccato quota 23 grazie al pallone filtrante arrivato dal suggerimento rasoterra di Bellanova.

