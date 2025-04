Calciomercato.it - Esonero UFFICIALE: è saltata la settima panchina

Il club comunica la separazione consensuale con l’allenatore: la decisione arriva dopo l’ennesima gara persaUna nuova, ennesima sconfitta, che costa caro al tecnico. Il club ha infatti deciso di optare per l’dopo l’ultimo ko subito.Quarta sconfitta consecutiva, scatta l’in casa Siviglia (LaPresse) – Calciomercato.itLa situazione in casa Siviglia non è infatti delle migliori. Il club andaluso è al momento 13esimo in classifica in Liga e contro il Valencia, venerdì, ha collezionato la quarta sconfitta consecutiva. Una serie di ko che hanno portato il Siviglia a soli 7 punti dal Las Palmas, che al momento occupa il terz’ultimo posto in classifica, l’ultimo valido per la retrocessione. Una situazione che ha portato all’di Xavier Garcia Pimienta, tecnico catalano in carica dallo scorso giugno.