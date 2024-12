Lortica.it - Rigutino: il paradiso delle priorità sbagliate – Video

Ah,, idilliaco paese dove il sogno di una passeggiata spensierata si trasforma rapidamente in un incubo logistico degno di un film d’azione. Qui, ogni impresa quotidiana è un’avventura epica: tra ostacoli degni di un percorso di guerra e servizi ridotti all’osso, è chiaro che la vita nella ridente frazione si è evoluta in un manuale di sopravvivenza urbana.La saga del pedone temerarioCamminare aè un’attività che richiede audacia, agilità e, possibilmente, un’assicurazione sulla vita. Le auto parcheggiate in modalità “fai da te” ti costringono a scendere dal marciapiede – quando esiste – per avventurarti in mezzo alla strada, affrontando il traffico con il coraggio di un gladiatore. Per non parlare del ponte demolito da oltre un anno, che ha trasformato l’accesso al medico o al mercato in un triathlon non autorizzato.