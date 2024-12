Lettera43.it - Prima udienza per Luigi Mangione a New York: il 26enne si è dichiarato non colpevole

, il giovane accusato dell’omicidio del ceo di UnitedHealthCare, Brian Thompson, è comparso il 23 dicembre davanti al tribunale di Newper ladopo il suo arresto avvenuto il 9 dicembre. Ilha rigettato tutte le accuse, dichiarandosi «non» dei capi d’imputazione che includono omicidio e terrorismo.LEGGI ANCHE:e l’anno nero che potrebbe averlo trasformato in un killerCosa rischia: dall’ergastolo alla pena di morteLa sua avvocata, Karen Friedman Agnifilo, ha espresso preoccupazione per il rischio di un doppio processo, affermando: «Viene trattato come una pallina da ping-pong umana tra giurisdizioni in guerra», e ha chiesto che siano garantiti i diritti del suo assistito. Mentre a Newaffronta accuse che potrebbero portare all’ergastolo, sul piano federale rischia addirittura la pena di morte, nonostante questa non venga applicata dal 2004.