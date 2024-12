Inter-news.it - Paz all’Inter erediterebbe un ruolo preciso: osservato speciale! – TS

Stasera Inter-Como sarà la partita anche per osservare da vicino Nico Paz. Il talento argentino piace alla dirigenza nerazzurra, che ne ha già individuato il.OBIETTIVO DI MERCATO – Le qualità di Nico Paz non sono sicuramente passate inosservate, tant’è che lo stesso Simone Inzaghi, alla vigilia di Inter-Como, ha voluto spendere qualche parolina sul talentino argentino classe 2004. Nato a Tenerife ma naturalizzato argentino, Paz sta facendo grandissime cose in questa sua prima esperienza italiana: due gol e quattro assist in 15 partite. Fortemente voluto da Cesc Fabregas, il ragazzo è arrivato dal Real Madrid per circa sei milioni di euro. Oggi il suo valore è più che triplicato. A proposito delle Merengues, la società spagnola si è riservata anche un diritto di recompra che si aggira intorno ai 12 milioni di euro.