Inter-news.it - Pardo: «Inzaghi, una scelta chiara! Inter, niente fuga per un motivo»

A pochi minuti da-Como Pierluigianalizza le scelte di Simone, guardando anche all’Europa. Secondo il giornalista l’allenatore nerazzurro ha fatto unaprecisa.PRIORITÀ – Pierluigi, opinionista di Dazn per il pre partita di-Como, commenta: «Basta leggere le formazioni diper capire che la Champions League è stato il luogo in cui gestire le rotazioni. Poi il fatto che l’abbia fatto un cammino praticamente perfetto, con cinque clean-sheet in cinque partite europee, non vuol dire che quella sia stata la priorità. La priorità fino a questo momento è stato il campionato, perchè giustamentesi è reso conto che questo è un campionato contendibile»., qual è la differenza con un anno fa? Lo spiega!LA DIFFERENZA – Pierluigiprosegue, guardando soprattutto al campionato e alle avversarie dell’: «Soprattutto,si è reso conto che la vera grande differenza rispetto a un anno fa non è nell’, che secondo me ha confermato intatta la sua forza e forse ha anche aggiunto due pedine importanti.