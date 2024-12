Ilfoglio.it - Non solo Rossella, in Un posto al sole ora anche Michele è vittima di mobbing

Finalmentesi è accorta di quello che su questa rubrica ripetiamo da settimane: se lei continua a far finta di niente e tenere per sé quanto accaduto col primario, altre vittime subiranno la sua stessa situazione. E speriamo riesca a farlo capireal padre che, inaspettatamente, in questo caso è stato accondiscendente e passivo rispetto a quanto stava subendo la figlia. Ma la situazione si ribalta: ora èladi un abuso a opera di Ferri, ovviamente, che, facendogli, gli ha tolto la direzione delle news della radio, relegandolo al programma di intrattenimento. Per lo storico giornalista d’inchiesta è un affronto che è disa subirelicenziandosi, perché il capo è Ferri. Magli fa capire che se lui piega la testa, saranno altri dopo di lui le vittime.