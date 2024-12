Quotidiano.net - New York: donna bruciata viva nella metropolitana, arrestato un uomo

New, 23 dicembre 2024 – Unaè statadi New. Il terribile accaduto si è verificatomattinata di ieri (7.30 ora locale, le 13.30 in Italia) sul treno F dellaall'altezza della stazione di Stillwell Avenue, a Coney Island. I media americani riportano che unsi sarebbe avvicinato ‘con calma’ alladormiente e avrebbe utilizzato un accendino per dare fuoco ai vestiti che indossava, appiccando così fiamme mortali e facendola bruciare. Gli agenti della polizia di Newsono intervenuti in seguito alla segnalazione dell’incendio e hanno trovato laavvolta dalle fiamme mentre era seduta sul treno. Sono state inoltre trovate delle bottiglie di liquore che la circondavano, anche se non è ancora chiaro se queste abbiano avuto un qualche ruolo nell'incendio.