Mistermovie.it - Mister Movie | Il regista di Wicked rivela una sorprendente telefonata dal creatore di Star Wars George Lucas

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Ricevere unadaè un evento raro, riservato a pochi fortunati. Per Jon M. Chu,dell’adattamento cinematografico di, è stata una vera sorpresa. Durante una chiamata FaceTime, il leggendariodiha espresso il suo entusiasmo per il film, riconoscendo la complessità e la qualità del lavoro svolto.Jon M. Chu e i Complimenti diIncanta Anche ildiJon M. Chu ha raccontato l’incredibile esperienza durante un’intervista con CBS., dopo aver visto il film, lo ha contattato per complimentarsi. “Non ho mai incontrato, né ci avevo mai parlato prima”, ha detto Chu. “Mi ha chiamato dopo aver vistoe mi ha detto: ‘Sai, faccio film.