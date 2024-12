Lanazione.it - Meteo Toscana, che tempo farà a Natale e Santo Stefano. Freddo in arrivo, ecco dove

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 23 dicembre 2024 – Sarà ilil grande protagonista del2024. Per i giorni di festa ci aspettano, inbuono e temperature sotto le medie del periodo.oggi 23 dicembreVigilia diSecondo le previsioni del Lamma, il cielo in questi giorni sarà sereno con qualche addensamento limitato alle zone appenniniche del fiorentino e dell'aretino. E la neve? “No, non è attesa”, rispondono dal consorzio. Insomma, l’ondata diche sta attraversando l’Italia in questi giorni non risparmia la, con minime sotto lo zero, la mattina, e massime comprese tra i 9 e i 12 gradi. "Quest’anno sarà unmolto, con temperature che si manterranno leggermente sotto la media del periodo", spiegano dal Lamma.