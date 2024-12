Anteprima24.it - Manfredi: “De Laurentiis vuole lo stadio? Per il prezzo serve una valutazione dell’Agenzia delle Entrate”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Ho già parlato con Dedell’ipotesi di un suo acquisto delloMaradona, per farloperò unaper il”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, in collegamento a Radio Crc.ha risposto all’intenzione, più volte espressa pubblicamente dal presidente del Napoli, di acquisto dellodi Napoli da parte del club azzurro. “L’acquisto – ha detto– è possibile ma ciperò una, come si sta facendo a Milano. Al momento io non ho chiesto all’Agenziauna, perché non ho formalmente un proponente dell’acquisto. La, ricordo, non è solo sulloma anche sulle aree intorno all’impianto. Comunque la cifra richiesta dall’Agenziadiventa reale solo se c’è richiesta ufficiale di De”.