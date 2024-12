Lanazione.it - L’intervento dei colleghi-eroi . Oliver si avventa sull’aggressore. Prima arrestato, poi rilasciato

A strappare Martina Voce da una morte certa visto il raptus dell’ex fidanzato, ci hanno pensato i suoi due angeli custodi.di lavoro di ’Smak av Italia’, un negozio italiano, nel centro commerciale Vulkan a Grünerlkka, quartiere centrale della capitale Oslo. Il norvegese, più di tutti, a quanto pare. Il 24enne incensurato di origini indiane, venerdì intorno alle 12 ha varcato la soglia dello store puntando dritta la ex fiorentina di 21 anni. Da qui, l’efferata aggressione con arma da taglio. Poi, il controfendente inferto danel tentativo di salvare la collega e al contempo neutralizzare l’aggressore. Un tentativo riuscito, perché il 20enne è ridotto in coma farmacologico,per tentato omicidio. La polizia norvegese nelle ore successive al fatto, corrobora la ricostruzione dei fatti con un comunicato stampa con cui dà notiziadell’arresto e poi del successivo rilascio del collega, "avendo agito in una situazione d’emergenza".