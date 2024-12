Pianetamilan.it - Koopmeiners ok: nessuna lesione, presente in Supercoppa contro il Milan

Teunha recentemente svolto illi medici al J-Medical dopo aver accusato un problema all’adduttore durante il match di Serie Ail Monza. Secondo quanto riportato da SkySport, gli esami a cui si è sottoposto il centrocampista olandese hanno dato esito negativo, confermando che non ci sono lesioni gravi. Questo risultato ha rassicurato sia il giocatore che lo staff tecnico della Juventus. La squadra, infatti, si trova ora in un breve periodo di riposo in vista delle festività natalizie, ma riprenderà gli allenamenti il 26 dicembre per prepararsi alla sfidala Fiorentina, in programma il 29 dicembre. La presenza diper questo innon è ancora certa, ma l’ottimismo in casa bianconera è palpabile. Con il ritorno in campo previsto per laItalianailil 3 gennaio, il centrocampista non dovrebbe correre rischi, e la sua disponibilità per questo match importante sembra essere ormai una certezza.