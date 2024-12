Ilgiorno.it - Investita, muore dopo due giorni: "Ubaldina, volontaria per i fragili". A Milano 26 vittime da gennaio

di Marianna VazzanaUna famiglia distrutta. Un paese in lutto. Non si parla d’altro, a Corsico, se non della morte diHumancusi Venturasulle strisce pedonali in via Lorenteggio venerdì e decedutameno di duedi agonia all’ospedale San Carlo. La donna, cinquantaduenne peruviana, era in Italia da oltre 20 anni e abitava a Corsico nel quartiere Copernico insieme al marito connazionale e ai due figli, uno adolescente e l’altro un po’ più piccolo. "Era orgogliosa di aver preso la cittadinanza italiana", racconta chi la conosceva. Nella zona era nota soprattutto per la sua generosità, "faceva parte dei volontari della parrocchia di Sant’Antonio, si dava da fare insieme al marito donando il suo tempo agli altri. Ci mancherà molto". Una tragedia che fa purtroppo salire a 26 il bilancio dellesulle strade milanesi nel 2024.