Il senso dell’obbligo per i vaccini

In tempi in cui una commissione parlamentare è insediata per valutare le scelte di politica sanitaria durante la pandemia dei governi precedenti, potrebbe risultare utile al lettore un’analisi di qualche profondità delle ragioni a sostegno di certe scelte. La più controversa fra queste è senza dubbio quellavaccinale, che sia palese (come avvenuto per certe categorie) o indiretta, attraverso l’utilizzo di strumenti coercitivi o selettivi di varia natura (come il green pass). Tuttavia, prima e a fondamento delle discussioni giuridiche, etiche o di altra natura sull’imposizione di un obbligo vaccinale, è fondamentale tornare a considerare un punto troppe volte trascurato: qual è la vera efficacia di una misura coercitiva, nell’aumentare il tasso di vaccinazione della popolazione di quella misura destinataria? Voglio avvisare tutti i miei lettori: quella che segue non è un’analisi semplice, perché il fenomeno che si intende esaminare è per sua natura complesso e molte sono le variabili in gioco; richiederò pertanto tutta la loro pazienza, per seguire un filo tortuoso fino alla conclusione finale.