Quotidiano.net - I nuovi mostri tra estremismi e deliri social

Leggi su Quotidiano.net

Canè Appurato che Taleb è uno squilibrato, un cane sciolto, l’errore più grave sarebbe tirare un sospiro di sollievo. È vero: lo psichiatra-psicotico dell’attentato di Magdeburgo non si è mosso nell’ambito di una strategia, come testa di ponte di un gruppo, terminale di una logica, di un Isis, un Hamas. No, purtroppo ha fatto tutto da solo, nel suo mondo al contrario di arabo anti arabo. Purtroppo, perché siamo nel campo dell’incontrollabile, dell’imprevedibile, molto più pericoloso di quello dei gruppi organizzati che si possono monitorare, infiltrare. È vero, i sauditi lo avevano segnalato e suicircolavano, anche con successo, i suoi vaneggiamenti. Ma se un regime segnala un oppositore, la cosa puzza di rappresaglia; quanto ai, l’estremismo e la demenza hanno una tale, libera, massiccia diffusione, che molti Taleb dovrebbero essere rinchiusi.