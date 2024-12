Secoloditalia.it - Giubileo, Meloni inaugura piazza Pia: “È un piccolo miracolo civile, abbiamo lavorato tutti” (video)

dimostrato che quando le cose le vogliamo fare, le facciamo bene. È stato unmesso attorno allo stesso tavolo con la cabina di regiai soggetti pubblici e privati coinvolti.rimosso in tempo reale gli ostacoli e le difficoltà che talvolta si presentavano”. Così Giorgia, alla vigilia dell’apertura del, nel corso della cerimonia dizione del sottopasso diPia. Un’isola pedonale che unisce in una unica prospettiva Castel Sant’Angelo a San Pietro. Al taglio del nastro anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, monsignor Rino Fisichella delegato del Papa per il, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il segretario di Stato vaticano cardinale Pietro Parolin, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il sottosegretario Alfredo Mantovano.