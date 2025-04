Cultweb.it - La vera storia di Molly Kochan, la donna che ha ispirato la serie “Dying for Sex”, è emozione pura

Latelevisiva “for Sex”, disponibile su Disney+, è ispirata alladi, unache ha trasformato una diagnosi di cancro terminale in un viaggio profondo di libertà, consapevolezza e ricerca dell’identità sessuale. Prima di diventare una, interpretata da Michelle Williams,for Sex è stato un podcast di successo.Nel 2011,, newyorchese, trasferitasi a Los Angeles per inseguire una carriera artistica mai realizzata, ricevette una prima diagnosi di cancro al seno. Dopo anni di cure e speranza, la malattia tornò in forma metastatica nel 2015, segnando un punto di non ritorno. Di fronte all’inesorabilità della diagnosi,prese una decisione radicale e insolita. Lasciò il marito dopo 15 anni di matrimonio per intraprendere un’esplorazione della propria sessualità che avrebbe dato senso, pienezza e libertà ai suoi ultimi anni di vita.