Parma-Inter LIVE 0-0

Parma-Inter, 31esima giornata di Serie A. GOAL E AZIONI SALIENTI TABELLINO Parma-Inter: 0-0 MARCATORI: Parma (4-3-3): Suzuki; Delprato, Voglia. Leggi su Calciomercato.com , 31esima giornata di Serie A. GOAL E AZIONI SALIENTI TABELLINO: 0-0 MARCATORI:(4-3-3): Suzuki; Delprato, Voglia.

LIVE Parma-Inter 0-0, Lautaro ci prova al volo: pallone alto. Parma-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE. Parma-Inter, la giornata in diretta. Parma-Inter: Formazioni ufficiali e Cronaca in diretta. Parma-Inter in diretta risultato live della partita di Serie A. Parma-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. Ne parlano su altre fonti

LIVE - Parma-Inter, squadre tornate negli spogliatoi. Fra pochi minuti calcio d'inizio al Tardini - PARMA-INTER 0-0 LIVE MATCH 17.46 - Prende posto anche Lilian Thuram, padre di Marcus nato proprio a Parma. Per la famiglia oggi è una sorta di derby del cuore. 17.44 - Squadre tornate negli spogliatoi ... (msn.com)

Parma-Inter in diretta risultato live della partita di Serie A - La cronaca in diretta di Parma-Inter in programma oggi alle ore 18, in TV su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights ... (fanpage.it)

Il Parma per la salvezza, l'Inter per lo scudetto: il match del Tardini vale oro - 1' Parma-Inter 0-0 - La sintesi è già un carico da novanta che vale una stagione: il Parma in campo per la salvezza, l'Inter scende sul manto del Tardini per lo scudetto. Due obiettivi diametralmente opposti ma "a ciscuno ... (gazzettadiparma.it)