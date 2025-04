Notizie.com - Arriva il farmaco che rende il sangue letale per le zanzare, mai più punture! Di cosa si tratta

Torna la bella stagione e con questo il disagio delle, ma presto non avremo più problemi di questo genere con unper questi insetti.Mai piùdi, scoperto uncheil nostroper gli insetti (Notizie.com)Lenon rappresentano solo un fastidio, ma molto spesso sono anche vettori di numerose malattie che rischiano non solo di crearci dei problemi ma possono portare fino alla morte. Proprio per questo motivo la ricerca non si ferma un attimo, testando vari prodotti per evitare che questepossano crearci dei grossi problemi.Negli ultimi giorni ha destato particolare attenzione uno studio pubblicato sulla rivista Science Translation Medicine condotto dai professionisti della Liverpool School of Tropical Medicine affiancati da quelli dell’Università di Notre Dame.