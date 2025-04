Elon Musk ospite della Lega bordate alla Ue | Immigrazione e terrorismo vi distruggeranno I dazi? Spero tornino a zero – Il video

Leggi su Open.online

Chi si vede (in remoto) a Firenze.è intervenuto oggi a sorpresa al congresso federale, in corso a Firenze. Il numero 1 di X, Tesla e SpaceX ha parlato incolmento con l’assemblea, presentato dal palco da Matteo Salvini, candidato unico a succedere a se stessosegreteria del partito, che ha chiestoplatea un applauso. Poi il messaggio del capo del Doge di Donald Trump. Abrasivo, come suo solito: in primis contro l’Europa e le sue presunte «derive». «Le restrizioni sulle libertà di espressione sono di impostazione fascista, chi incoraggia la censura in qualche modo sta dicendo che è contro la libertà di espressione», ha dettoriecheggiando ledi JD Vance lanciate dConferenza sulla sicurezza di Monaco, perché «le idee dovrebbero vincere per le argomentazioni».