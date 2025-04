Stramaccioni | Asllani-Calhanoglu? Ecco cosa farà il turco! La vera notizia è una

Stramaccioni parla della novità tattica di Inzaghi, ovvero Asllani in coppia con Calhanoglu dal 1?. L'ex allenatore sottolinea poi l'importanza di un centrocampista in particolare: di seguito le sue parole a DAZNCONOSCENZA – L'Inter di Simone Inzaghi affronta il Parma dell'ex interista Christian Chivu. Andrea Stramaccioni parla proprio del tecnico gialloblù, che conosce benissimo: «Chivu era uno di quei giocatori che si definiscono allenatori in campo perché ha intelligenza calcistica superiore e poi è sempre stato un giocatore moderno, in un certo senso è stato un precursore del suo ruolo. Il nostro campionato nelle ultime stagioni è stato in qualche modo indirizzato, ora invece in queste ultime giornate c'è un testa a testa avvincente».

