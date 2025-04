Chi è Daffara il portiere della Juventus Next Gen convocato per Roma Juve | l’idolo Buffon e la chiamata di Allegri in prima squadra – VIDEO

JuventusNews24Chi è Daffara, il portiere della Juventus Next Gen convocato per Roma Juve: il VIDEO con l'intervista esclusiva al bianconeroGiovanni Daffara è stato convocato da Tudor per la sfida della Juve contro la Roma dopo il forfait di Perin per un fastidio muscolare. Il talentoso portiere della Juventus Next Gen ha già fatto vedere le sue tante qualità in questa stagione: un calciatore che respira aria bianconera da tanti anni.Il suo idolo Buffon, la chiamata in prima squadra con Allegri e la tourné con i grandi: tutte le curiosità nell'intervista realizzata da Juventusnews24 al portiere bianconero del futuro.Leggi su Juventusnews24.com

