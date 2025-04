Parma-Inter formazioni ufficiali le scelte di Inzaghi per la sfida delle 18

Inter Campione d’Italia si appresta a scendere in campo allo Stadio Ennio Tardini di Parma per la sfida di Serie A contro i ducali padroni di casa, allenati da un ex nerazzurro ed eroe del leggendario Triplete del 2010, Cristian Chivu. Il sogno di ripercorrere la strada degli allora campioni allenati da José Mourinho è sempre vivo, anche se mai pronunciato direttamente dalle parti di Viale della Liberazione, per questo Simone Inzaghi gestirà al meglio le energie dei suoi ragazzi, soprattutto in vista del fondamentale match di martedì prossimo all’Allianz Arena di Monaco contro il Bayern valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League, a partire dalla gara odierna per la quale sono state ufficializzate le formazioni.Parma-Inter, le formazioni ufficialiSimone Inzaghi, che ha recentemente festeggiato il suo compleanno, ha diramato la lista degli undici titolari che scenderanno in campo per provare a strappare una vittoria che significherebbe primato a +6 sul Napoli, impegnato lunedì a Bologna, per almeno 48 ore. Leggi su Ilnerazzurro.it L’Campione d’Italia si appresta a scendere in campo allo Stadio Ennio Tardini diper ladi Serie A contro i ducali padroni di casa, allenati da un ex nerazzurro ed eroe del leggendario Triplete del 2010, Cristian Chivu. Il sogno di ripercorrere la strada degli allora campioni allenati da José Mourinho è sempre vivo, anche se mai pronunciato direttamente dalle parti di Viale della Liberazione, per questo Simonegestirà al meglio le energie dei suoi ragazzi, soprattutto in vista del fondamentale match di martedì prossimo all’Allianz Arena di Monaco contro il Bayern valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League, a partire dalla gara odierna per la quale sono statezzate le, leSimone, che ha recentemente festeggiato il suo compleanno, ha diramato la lista degli undici titolari che scenderanno in campo per provare a strappare una vittoria che significherebbe primato a +6 sul Napoli, impegnato lunedì a Bologna, per almeno 48 ore.

