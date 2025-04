Conte s’incorona leader della sinistra Rita De Crescenzo lo insidia | Pronta alla politica C’hanna ‘rà il reddito di cittadinanza

Conte al corteo contro la difesa europea, che poi è anche un po' pro Palestina e "pro Putin", come rileva dall'esterno che ricorda che dietro la richiesta di "pace" in Ucraina si cela una richiesta di "resa" di Kiev. Soprattutto, però, è una piazza anti-Schlein perché, con buona pace della segretaria che ha mandato una delegazione di fedelissimi, il disegno di Conte è piuttosto chiaro: usare la leva del pacifismo per attestarsi alla guida dell'opposizione. O, almeno, della sua consistente parte disponibile a seguire quella sirena. Epperò, c'è chi gli fa concorrenza. Grande attenzione l'ha attirata la tiktoker Rita De Crescenzo che, come ampiamente annunciato, si è presentata al corteo. «Io in politica? Sto pensando di fare qualcosina. Prossimamente», ha risposto orgogliosa alla ressa di cronisti che l'hanno accolta come la vera star della giornata, senza svelare con chi intende impegnarsi.

