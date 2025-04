Musk a Lega | spero zero dazi in futuro

spero che Usa e Europa riescano a realizzare una partnership molto stretta, c'è già un'alleanza ma spero sia più stretta e forte. E riguardo ai dazi ci sposteremo in una situazione di zero dazi nel futuro, verso una zona di libero scambio". Così Elon Musk in videocolLegamento con il congresso della Lega aggiungendo che è la "sua speranza per il futuro". Poi parla di un "aumento" degli attacchi terroristici in Ue: "Vedremo massacri di massa". "I vostri amici, le vostre famiglie, saranno tutti a rischio" Leggi su Servizitelevideo.rai.it 17.52 "che Usa e Europa riescano a realizzare una partnership molto stretta, c'è già un'alleanza masia più stretta e forte. E riguardo aici sposteremo in una situazione dinel, verso una zona di libero scambio". Così Elonin videocolmento con il congresso dellaaggiungendo che è la "sua speranza per il". Poi parla di un "aumento" degli attacchi terroristici in Ue: "Vedremo massacri di massa". "I vostri amici, le vostre famiglie, saranno tutti a rischio"

