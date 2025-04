Iltempo.it - Musk da Salvini fa impazzire la sinistra: "La censura è fascista"

Matteoed Elonhanno dialogato in video-collegamento al congresso federale della Lega, in corso a Firenze. Il numero uno di X e responsabile del Dipartimento per l'efficienza Usa è stato presentato dal ministro e vicepremier che ha chiesto per lui un applauso dei presenti. "È difficile ridurre la burocrazia, siamo molto trasparenti, qualsiasi azione viene postata su sito web e su X, veniamo accusati di qualsiasi cosa, di fatto tagliamo spese assurde, ma ci attaccano ferocemente", ha dettorispondendo alle domande del leader della Lega, "chi vuole ridurre la libertà di espressione, è un Mussolini, uno Stalin, un Hitler, le restrizioni sono di impostazione", aggiunge ancora. Sulla sicurezza globale,ha evocato scenari torvi: "Vediamo un aumento enorme del numero di attacchi in Italia e, in Europa in generale, e i media cercano di ridurre l'impatto di questi attacchi.