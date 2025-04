Feedpress.me - Il Como strappa il pass salvezza derby di Monza: per il brianzoli la B è a un passo

Leggi su Feedpress.me

Importante colpo in otticaper il, chea per 3-1 allo U-Power Stadium nelcontro il: decidono le reti di Ikonè, Diao e Vojvoda in risposta all’iniziale vantaggio di Dany Mota . La formazione lariana prova a rendersi subito pericolosa con un calcio di punizione di Nico Paz, che si infrange sulla barriera. Dopo 5 minuti, però, i padroni di casa trovano il gol del vantaggio:.