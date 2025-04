Don Camillo e l’onorevole Peppone | tutto quello che c’è da sapere sul film

Camillo e l'onorevole Peppone: trama, cast e streaming del film su Rete 4Questa sera, sabato 5 aprile 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Don Camillo e l'onorevole Peppone, film del 1955. Si tratta del terzo episodio della celebre saga che vede protagonisti Fernandel e Gino Cervi, il primo diretto da Carmine Gallone (che dirigerà anche il quarto), mentre i due precedenti erano stati diretti da Julien Duvivier. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaSiamo nel 1948. Brescello è in fermento. Nella piazza si costruisce un monumento alla Pace, e il Partito Comunista manda in missione alcuni compagni della città per fare propaganda: infatti a breve ci saranno le elezioni politiche, e il sindaco Peppone si candida a deputato. Don Camillo, appena venuto a sapere della notizia, corre a protestare dal Cristo crocifisso, ma poi minimizza, ricordando che prima Peppone deve superare l'esame di quinta elementare.

