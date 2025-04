Parma Inter LIVE 0-0 | inizia il match!

Parma Inter, match valevole per la 31^ giornata di Serie A: seguilo LIVE con noiTutto pronto al Tardini per Parma Inter, la sfida valevole per il 31° turno del campionato di Serie A. Ducali reduci dal pareggio per 0 a 0 ottenuto contro l’Hellas Verona: la squadra di Chivu si trova al 16° posto in classifica a 26 punti, con soli 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Nerazzurri reduci dal successo per 2 a 1 contro l’Udinese: la squadra di Inzaghi guida la classifica al primo posto con 67 punti. Segui con noi la cronaca LIVE testuale dell’incontro.AGGIORNA LA LIVECRONACA1? Fischio d’inizio – Si comincia!Migliore in campo nel primo tempo:Parma Inter, IL TABELLINO: 0-0Parma (4-3-3): 31 Suzuki; 15 Delprato, 21 Vogliacco, 5 Valenti, 14 Valeri; 16 Keita, 27 Hernani, 19 Sohm; 11 Almqvist, 13 Bonny, 98 Man. Internews24.com - Parma Inter LIVE 0-0: inizia il match! Leggi su Internews24.com di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle 18 al Tardini pervalevole per la 31^ giornata di Serie A: seguilocon noiTutto pronto al Tardini per, la sfida valevole per il 31° turno del campionato di Serie A. Ducali reduci dal pareggio per 0 a 0 ottenuto contro l’Hellas Verona: la squadra di Chivu si trova al 16° posto in classifica a 26 punti, con soli 3 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Nerazzurri reduci dal successo per 2 a 1 contro l’Udinese: la squadra di Inzaghi guida la classifica al primo posto con 67 punti. Segui con noi la cronacatestuale dell’incontro.AGGIORNA LACRONACA1? Fischio d’inizio – Si comincia!Migliore in campo nel primo tempo:, IL TABELLINO: 0-0(4-3-3): 31 Suzuki; 15 Delprato, 21 Vogliacco, 5 Valenti, 14 Valeri; 16 Keita, 27 Hernani, 19 Sohm; 11 Almqvist, 13 Bonny, 98 Man.

LIVE Parma-Inter 0-0, Lautaro ci prova al volo: pallone alto. Parma-Inter, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE. Parma-Inter, la giornata in diretta. Parma-Inter: Formazioni ufficiali e Cronaca in diretta. Parma-Inter in diretta risultato live della partita di Serie A. Parma-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. Ne parlano su altre fonti

LIVE - Parma-Inter, squadre tornate negli spogliatoi. Fra pochi minuti calcio d'inizio al Tardini - PARMA-INTER 0-0 LIVE MATCH 17.46 - Prende posto anche Lilian Thuram, padre di Marcus nato proprio a Parma. Per la famiglia oggi è una sorta di derby del cuore. 17.44 - Squadre tornate negli spogliatoi ... (msn.com)

Parma-Inter in diretta risultato live della partita di Serie A - La cronaca in diretta di Parma-Inter in programma oggi alle ore 18, in TV su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli highlights ... (fanpage.it)

LIVE Alle 18 Parma-Inter, formazioni ufficiali: Calhanoglu si sposta, c’è Lautaro - In campo al Tardini alle 18. I nerazzurri cercano il quarto successo di fila, i gialloblù arrivano da tre pareggi consecutivi ... (fcinter1908.it)