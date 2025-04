Diego De Vivo il ricordo arriva a Parigi | stupenda iniziativa prima di Psg-Angers FOTO

ricordo di Diego De Vivo a Parigi: stupenda iniziativa prima di Psg-Angers per ricordare il giovane calciatore napoletano.La vicenda di Diego De Vivo ha scosso profondamente il mondo calcistico. Diego era un giovanissimo calciatore (appena 14 anni) con un grande sogno nel cuore, iscritto alla scuola calcio “Cantera Napoli”. Ad interrompere tutto questo è arrivato quel maledetto 27 marzo, in cui Diego si è spento per un malore poco prima di un allenamento.La sua scomparsa è stata omaggiata da tutta la città e il Napoli lo ha ricordato con una serie di gesti prima della gara contro il Milan: il capitano azzurro Di Lorenzo ha depositato un mazzo di rose bianco-azzurre sotto alla Curva B, la quale ha dedicato a lui uno stupendo striscione. La sua scomparsa è stata ricordata anche con un minuto di silenzio (chiesto appositamente dal club per l’occasione). Spazionapoli.it - Diego De Vivo, il ricordo arriva a Parigi: stupenda iniziativa prima di Psg-Angers (FOTO) Leggi su Spazionapoli.it BellissimodiDedi Psg-per ricordare il giovane calciatore napoletano.La vicenda diDeha scosso profondamente il mondo calcistico.era un giovanissimo calciatore (appena 14 anni) con un grande sogno nel cuore, iscritto alla scuola calcio “Cantera Napoli”. Ad interrompere tutto questo èto quel maledetto 27 marzo, in cuisi è spento per un malore pocodi un allenamento.La sua scomparsa è stata omaggiata da tutta la città e il Napoli lo ha ricordato con una serie di gestidella gara contro il Milan: il capitano azzurro Di Lorenzo ha depositato un mazzo di rose bianco-azzurre sotto alla Curva B, la quale ha dedicato a lui uno stupendo striscione. La sua scomparsa è stata ricordata anche con un minuto di silenzio (chiesto appositamente dal club per l’occasione).

