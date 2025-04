Maria Teresa Ruta lancia una bordata all’ex marito Amedeo Goria ma poi addolcisce la pillola | ecco cosa ha detto

Maria Teresa Ruta ha rilasciato delle dichiarazioni sull'ex marito Amedeo Goria, con cui ha avuto un rapporto piuttosto burrascoso. Poi però tenta dLeggi anche: Guenda Goria, che malattia ha suo figlio? ecco cos'è la craniostenosi: cause e porta a un ritardo mentale?Maria Teresa Ruta racconta in un'intervista a Repubblica alcuni momenti delicati della sua vita privata. Partendo dall'infanzia felice con la sua famiglia nel quartiere torinese di Borgo San Paolo, la conduttrice parla dei suoi primi concorsi di bellezza e del debutto in televisione. Tocca anche alcuni aspetti molto intimi, accennando anche a quando ha sofferto di anoressia e bulimia, come anche quel tentativo di stupro a Roma nel 1977.Tra le tante confessioni, la gieffina ripercorre la relazione sentimentale con Amedeo Goria, da cui ha avuto due figli.

