Internews24.com - Marotta a Dazn: «La difficoltà più grande per un club come il nostro è affrontare 3 competizioni nello stesso lasso di tempo. Lautaro sta bene, ecco che regalo vogliamo fare a Inzaghi per il compleanno»

di RedazioneIl presidente e amministratore delegato dell’Inter, Beppe, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d’inizio del match contro il ParmaIntervenuto ai microfoni dinel prepartita di Parma Inter, il presidente nerazzurro Beppeha presentato così la sfida del 31° turno di Serie A.IN QUESTA VOLATA PREFERISCO GIOCARE PRIMA O DOPO IL NAPOLI? – «Un po’ ci siamo abituati. Certamente forse giocando prima giochi con una libertà mentale. Chi gioca dopo deve eventualmente rincorrerti o forse è agevolato, per cui secondo me, se un professionista è allenato aquesto sprint finale deve convivere anche con queste dinamiche un po’ particolari. Non c’è una preferenza assoluta, c’è il fatto, invece, di dover vivere queste 8 giornate di campionato, con il ritorno del derby di Coppa Italia, con una qualificazione potenziale da superare il Bayern Monaco in Champions League.