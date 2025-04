Feedpress.me - Sinner: "Quando è arrivata la squalifica mi sono sentito fragile, sul patteggiamento non ero tanto d'accordo"

Leggi su Feedpress.me

laa Doha, mi. Ma le persone che mivicine mi hanno sollevato, mi hanno aiutato a capire. Però é stata molto dura». Jannik, a poco meno di un mese dal suo rientro dopo la sospensione concordata con la Wada per il caso Clostebol , si racconta in un’intervista a Sky. «successe cose che non mi aspettavo - ha spiegato il tennista.