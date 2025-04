Internews24.com - Asllani a Inter TV: «Tante difficoltà, ma vogliamo vincere. Sul centrocampo dico questo»

di Redazioneha parlato ai microfoni diTV prima di Parma: le dichiarazioni del regista albaneseha parlato aTV prima di Parma, le parole del centrocampista albanese che per la prima volta gioca al fianco di Calhanoglu:LA GARA – «Lesono. So benissimo che quando si gioca per la salvezza ogni punto fa la differenza, ma anche noi ci giochiamo tanto perchélo scudetto. Dobbiamo per forza prenderci i tre punti»CARATTERISTICHE – «Sono molto forti in ripartenza, ma dobbiamo pensare a noi. Siamo forti e come ho detto prima servono solo i tre punti. Caratteristiche dei centrocampisti? Non è un problema, tutti sappiamo cosa fare anche se abbiamo diverse assenze. Dobbiamo entrare in campo compatti perla partita»Le parole a Dazn:COME STIAMO FISICAMENTE E MENTALMENTE? – «Dobbiamo stare bene, sappiamo che abbiamo diverse assenze però queste ce le hanno tutte le squadre.