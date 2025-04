Addio a Davide si spegne il sorriso del bambino di 11 anni | lutto a Cazzago San Martino

Cazzago SAN Martino – Non ha mai perso il sorriso e la sua incredibile dolcezza il piccolo Davide, spentosi nelle scorse ore circondato dall’amore della sua famiglia, e specie di mamma Francesca, papà Mirko e della sorella Flavia. Davide Lanfranchi aveva 11 anni e sin dalla nascita era ammalato. Da sempre era assistito con amore da parenti e medici, che non lo hanno mai lasciato solo. Purtroppo non è stato possibile trovare una cura. Da qualche anno la sua famiglia da Bornato di Cazzago San Martino si era trasferita nella vicina Capriolo, dove Davide frequentava regolarmente la scuola e dove tutti: alunni, studenti e insegnanti lo conoscevano e lo amavano. Era molto legato anche a Bornato e Cazzago San Martino, dove questa estate aveva partecipato al grest. “Abbiamo saputo stamani la notizia – spiega Fabrizio Scuri, sindaco di Cazzago San Martino – Davide e la sua famiglia, anche se residenti altrove da un po’ di tempo, restano parte della nostra comunità. Ilgiorno.it - Addio a Davide, si spegne il sorriso del bambino di 11 anni: lutto a Cazzago San Martino Leggi su Ilgiorno.it SAN– Non ha mai perso ile la sua incredibile dolcezza il piccolo, spentosi nelle scorse ore circondato dall’amore della sua famiglia, e specie di mamma Francesca, papà Mirko e della sorella Flavia.Lanfranchi aveva 11e sin dalla nascita era ammalato. Da sempre era assistito con amore da parenti e medici, che non lo hanno mai lasciato solo. Purtroppo non è stato possibile trovare una cura. Da qualche anno la sua famiglia da Bornato diSansi era trasferita nella vicina Capriolo, dovefrequentava regolarmente la scuola e dove tutti: alunni, studenti e insegnanti lo conoscevano e lo amavano. Era molto legato anche a Bornato eSan, dove questa estate aveva partecipato al grest. “Abbiamo saputo stamani la notizia – spiega Fabrizio Scuri, sindaco diSane la sua famiglia, anche se residenti altrove da un po’ di tempo, restano parte della nostra comunità.

Addio a Davide, si spegne il sorriso del bambino di 11 anni: lutto a Cazzago San Martino. Pagani, la gita si trasforma in tragedia: oggi l’addio a Davide. Davide Garufi, morto il tiktoker 21enne: l'ipotesi suicidio dopo l'ondata di odio sui social. Lutto nel mondo della musica, addio al maestro Marco Davide: si è spento a 57 anni il "re della fisarmonica". Addio a Davide Dariol, la sua generosità salverà cinque vite. Muore sei mesi dopo l’incidente, Clusone dice addio a Davide Savoldelli. Ne parlano su altre fonti

Addio a Davide De Simone, i funerali nella Cripta di Cristo Re - Lutto in città per la scomparsa di Davide De Simone, 49 anni, ex operatore di call center. Da tempo era ricoverato in ospedale alla Spezia dove purtroppo, ieri è spirato. In tanti nelle ultime ore sta ... (msn.com)

Pagani. Oggi l’addio a Davide: il 18enne morto in gita - Pagani. Oggi l’addio a Davide Calabrese, il 18enne morto durante una gita in Spagna. Tutta la comunità si stringerà attorno ai familiari nell’ultimo viaggio terreno di un giovane molto amato e ... (vocedistrada.it)

Addio all’ispettore. Davide Di Quirico - Un lutto improvviso, incomprensibile e inaspettato. Nella notte tra mercoledì e giovedì è scomparso improvvisamente Davide Di Quirico, ispettore ... (msn.com)