Pronte le multe Ue contro Apple e Meta per violazione della legge sui mercati digitali

multe nei confronti di Apple e Meta. Le due big tech sono sotto indagine dal 2024 e a marzo è stata loro formalmente contestata la violazione della legge sui mercati digitali (Digital markets act), che impone una serie di obblighi ai giganti tech ed è per questo invisa all’amministrazione Usa. Non è escluso un rinvio per evitare che la decisione sembri una ritorsione nell’ambito della guerra commerciale.Gli Stati membri sono stati consultati la settimana scorsa in merito alla decisione che dovrà essere finalizzata da Palazzo Berlaymont con una procedura scritta. Leggi su Ilfattoquotidiano.it Prima ancora dell’eventuale decisione di attivare come risposta ai dazi di Donald Trump lo strumento anti-coercizione, che consentirebbe di chiudere il mercato alle multinazionali americane, limitare i diritti di proprietà intellettuale e precludere la partecipazione agli appalti, la settimana prossima la Commissione Ue potrebbe annunciarenei confronti di. Le due big tech sono sotto indagine dal 2024 e a marzo è stata loro formalmente contestata lasui(Digital markets act), che impone una serie di obblighi ai giganti tech ed è per questo invisa all’amministrazione Usa. Non è escluso un rinvio per evitare che la decisione sembri una ritorsione nell’ambitoguerra commerciale.Gli Stati membri sono stati consultati la settimana scorsa in merito alla decisione che dovrà essere finalizzata da Palazzo Berlaymont con una procedura scritta.

L’UE pronta a colpire X di Elon Musk con una multa da oltre 1 miliardo di dollari: è la prima sanzione sotto il Digital Services Act. UE sta per sanzionare X per violazioni del DSA con multa miliardaria? Pronta smentita dell'UE. Maxi inchiesta su Elon Musk, dall'Ue pronta una multa da 1 miliardo di euro: «X non rispetta la legge sulla disinformazione. Musk, l'Ue contro X: la Commissione prepara maxi multa da 1 miliardo contro la piattaforma. L'UE pronta a multare Apple e Meta per violazioni della legge sui mercati digitali. UE sta per sanzionare X per violazioni del DSA con multa miliardaria? Pronta smentita dell'UE. Ne parlano su altre fonti

“Pronte le multe Ue contro Apple e Meta per violazione della legge sui mercati digitali” - Nel mirino dell’Ue ci sono da un ... nella pubblicazione delle multe potrebbe comunque subire rinvii a causa dei negoziati sui dazi reciproci. Il timore è che le multe possano essere viste “come una ... (ilfattoquotidiano.it)

UE sta per sanzionare X per violazioni del DSA con multa miliardaria? Pronta smentita dell'UE - Nel corso delle giornata è sembrato che l'Unione Europea si apprestasse ad applicare sanzioni contro X, la piattaforma social guidata da Elon Musk, per presunte infrazioni al Digital Services Act (DSA ... (msn.com)

'X nel mirino dell'Ue, si valuta una multa da 1 miliardo' - Le autorità europee stanno valutando una sanzione da oltre un miliardo di dollari nei confronti di X di Elon Musk per la violazione della legge contro i contenuti illeciti e la disinformazione. Lo ... (ansa.it)