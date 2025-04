Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Parma-Inter 0-0: fischio d’inizio! LIVE

Aperitivo con un testacoda molto importante per la lotta salvezza e la corsa scudettoReduce dal pareggio nel derby di Coppa Italia e attesa dall’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, l’scende in campo alle 18 per difendere il primato e tentare di allungare sul Napoli, impegnato lunedì sera in casa del Bologna. In casa del, i nerazzurri cercheranno una vittoria fondamentale per la lotta Scudetto, ma dovranno vedersela con la fame di punti del grande ex, Christian Chivu.A,: segui la cronaca(Lapresse) – calciomercato.itSenza gli infortunati Dumfries, Taremi e Zielinski, Simone Inzaghi, che non sarà in panchina dopo l’espulsione contro l’Udinese, dovrà fare a meno anche dello squalificato Niccolò Barella e dovrà dosare le forze degli acciaccati Federico Dimarco e Lautaro Martinez in vista della sfida di martedì sera.