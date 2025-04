Roma-Juventus i convocati di Tudor | la scelta su Cambiaso

Roma. Archiviata la vittoria per 1-0 con il Lecce, i giallorossi vogliono rimanere su questa strada, che appare sempre di più quella giusta tra presente e futuro. L'obiettivo è quello di strappare il pass per la prossima Champions League, un traguardo che sembrava un semplice miraggio solo lo scorso gennaio. Per raggiungere la Coppa Campioni, i capitolini dovranno necessariamente primeggiare nella prossima partita con la Juventus, in programma alle 20:45 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, con in palio 3 punti pesanti per ciò che riguarda il 4° posto in classifica.I bianconeri hanno ritrovato la retta via dopo l'addio di Thiago Motta, affidandosi alla cura di un Igor Tudor che ha dato consapevolezza all'organico.

