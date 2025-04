Juventus svolta per Conceicao | nuovo segnale di Tudor

Conceicao resta in discussione, ma intanto è arrivato un nuovo segnale da Igor Tudor per il finale di stagioneLa Juventus ha cambiato diverse pedine la scorsa estate e tra queste c'è stato anche l'arrivo di un esterno offensivo che sembrava poter dare un contributo decisivo alla stagione bianconera. Si tratta di Francisco Conceicao, arrivato in prestito dal Porto, ma ben presto con una sorta di promessa verbale di essere acquistato a titolo definitivo a fine stagione.Il portoghese inizialmente ha portato subito le sue ottime caratteristiche al gioco di Thiago Motta. Con i suoi dribbling ha spesso fatto impazzire gli avversari a partire dal centro-destra, ma poi le cose non sono andate proprio come molti tifosi si aspettavano. Il laterale offensivo è inciampato in diverse prestazioni negative e ultimamente ha anche perso il posto da titolare.

