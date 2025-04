Atp 250 Flavio Cobolli e Luciano Darderi in finale a Bucarest e Marrakech

Flavio Cobolli si è qualificato per la finale del torneo Atp 250 di Bucarest. L'italiano, numero 45 Atp, ha superato in semifinale il bosniaco Damir Dzumhur per 6-3 6-0. In finale affronterà l'argentino Sebastian Baez, numero 36 della classifica mondiale. Per Cobolli si tratta della seconda finale in carriera sul circuito Atp. Darderi in finale a Marrakech Luciano Darderi va in finale al torneo.

