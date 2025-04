Accoltella il padre durante una lite arrestato un giovane a Carini | lo avrebbe fatto per difendere la madre

Un ventenne avrebbe difeso la madre, colpendo con un coltello il padre, di 44 anni, ferendolo ai polmoni. L'uomo sembra stesse aggredendo la moglie. E' una ricostruzione, al vaglio degli investigatori, di un tragedia familiare che si è consumata in una villetta del lungomare di Carini, nel Palermitano. Il giovane è stato fermato per tentato omicidio, suo padre è ricoverato in gravi condizioni.

