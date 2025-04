Francia gli ultras come nuovo capro espiatorio del Governo

Sabato 29 marzo circa 3.000 persone sono scese in strada a Saint-Étienne per contestare le più recenti misure del Governo francese. La particolarità è che queste persone erano tutti ultras di calcio, che hanno organizzato un corteo di protesta prima della partita tra la squadra locale e il Paris Saint-Germain. D'altronde sono proprio i tifosi di calcio a essere oggi additati come uno dei grandi problemi per l'ordine pubblico dal ministro dell'Interno Bruno Retailleau.Nominato a Place Beauvau alla fine di settembre 2024, in seguito alla formazione del Governo Barnier, Retailleau è un esponente dell'ala più conservatrice dell'attuale esecutivo francese, importante membro dei Républicains e conosciuto soprattutto per i suoi annunci di tolleranza zero contro l'immigrazione clandestina. Ma oltre agli immigrati, il ministro dell'Interno ha deciso di orientare la sua azione anche contro gli ultras, e nel mese di marzo è stato reso noto un progetto per lo scioglimento di ben cinque gruppi di tifo organizzato della Ligue 1 e della Ligue 2, le due serie professionistiche francesi.

