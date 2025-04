Trieste anziana con gola tagliata | Erika Podmenich ha ucciso Isabella Tregnaghi con smodata violenza

Isabella Tregnaghi, 89 anni, cinque volte al capo e al collo con un coltello da cucina comprato la mattina stessa. Potenzialmente letale è stato il taglio di circa 9 centimetri inferto sul lato sinistro del collo. Altre ferite sono state riscontrate sugli arti, sul fianco e sull'addome. Una condotta, quella di Erika Podmenich, 58 anni, «frutto di una determinazione omicida di smodata violenza».

