Juventusnews24.com - Infortunio Perin, fastidio muscolare per il portiere che salta Roma Juve: partirà ugualmente con la squadra. Tutti i dettagli

di Marco Baridonper ilche: le ultimissime sulle sue condizioniNuovo forfait in casa. Si ferma Mattiaper une salterà la sfida contro la. Ilbianconero è partito con il resto dellaper stare insieme ai suoi compagni in questo match molto importante.Al suo posto è stato convocato Daffara dellantus Next Gen. Come appreso dantusnews24, ilbianconero farà accertamenti la prossima settimana per capire l’entità dell’.Leggi suntusnews24.com