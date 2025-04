Musk al congresso della Lega | Spero arriveremo a zero dazi In Europa aspettatevi massacri di massa

Spero che Usa e Europa riescano a creare una partnership molto stretta, più forte. Spero ci sposteremo in futuro a una situazione di zero dazi con una zona di libero scambio tra l’Europa e l’America. Questo è il consiglio che ho dato al presidente”. Elon Musk, in video colLegamento con il congresso della Lega a Firenze, indossa il cappello dell’imprenditore preoccupato per le conseguenze delle tariffe reciproche senza precedenti appena annunciate da Donald Trump nei confronti di tutti i partner commerciali. E fa contento Matteo Salvini, convinto che con Washington sia necessario “dialogare” e non “guerreggiare”.Poi il numero uno di X ha cambiato veste ed è tornato nei panni del responsabile del Dipartimento per l’efficienza. Lamentandosi delle difficoltà del ruolo: “E’ difficile ridurre la burocrazia e le spese dello Stato, perché c’è un’opposizione molto forte. Ilfattoquotidiano.it - Musk al congresso della Lega: “Spero arriveremo a zero dazi. In Europa aspettatevi massacri di massa” Leggi su Ilfattoquotidiano.it che Usa eriescano a creare una partnership molto stretta, più forte.ci sposteremo in futuro a una situazione dicon una zona di libero scambio tra l’e l’America. Questo è il consiglio che ho dato al presidente”. Elon, in video colmento con ila Firenze, indossa il cappello dell’imprenditore preoccupato per le conseguenze delle tariffe reciproche senza precedenti appena annunciate da Donald Trump nei confronti di tutti i partner commerciali. E fa contento Matteo Salvini, convinto che con Washington sia necessario “dialogare” e non “guerreggiare”.Poi il numero uno di X ha cambiato veste ed è tornato nei panni del responsabile del Dipartimento per l’efficienza. Lamentandosi delle difficoltà del ruolo: “E’ difficile ridurre la burocrazia e le spese dello Stato, perché c’è un’opposizione molto forte.

