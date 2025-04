Oasport.it - Tallon Griekspoor raggiunge Darderi in finale a Marrakech, battuto Majchrzak

è il secondo finalista dell’ATP 250 di2025. Sfiderà per il titolo Lucianodopo aver sconfitto il redivivo della settimana, il polacco Kamil, per 7-5 7-6(3) in un’ora e 47 minuti. Contro il classe 2002 italiano i precedenti sono di 2-0, tra cui quello del Roland Garros 2024 finito in tre set.qualche problema ce l’ha da subito, anzi più di qualcuno: primo game lottato, palla break salvata, ma una volta passato questo momento ecco che arriva la tempesta. E giunge in formato di servizio perso a zero. Per parte sua,inizia a tirare ace (tre in due game) a volontà, ma quando si tratta di chiudere non solo non riesce a farlo, ma anzi per certi versi finisce preda di una versione più incisiva dell’olandese, che mette in scena quattro ottimi giochi per salire fin sul 7-5.